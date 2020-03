Sophia van The Voice heeft een lintje gekregen

Een bijzondere dag voor Sophia: ze kreeg een lintje van de burgemeester van haar woonplaats. Afgelopen weekend won ze The Voice of Holland, en daar zijn ze in haar dorp Weesp heel trots op.

School

Sophia zit in het laatste jaar van de middelbare school. Ze werkt dus hard voor haar eindexamens, maar heeft ook al haar eerste nummer uitgebracht. Dat heet Alaska en heeft ze zelf geschreven.

Hoe deze eerste schoolweek als winnaar was, vertelt Sophia in de video hierboven.