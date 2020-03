Aantal mensen met corona-virus in Nederland is verdubbeld

Er zijn nu 82 mensen in Nederland besmet met het corona-virus. Dat is het dubbele van het aantal besmettingen dat er gister was. Dat heeft de minister van Zorg gezegd in de Tweede Kamer. Daar werd vandaag gepraat over het virus en de maatregelen.

Dat er nu ineens veel meer besmettingen zijn, komt doordat er vandaag veel test-uitslagen kwamen. Die geteste mensen hadden al eerder deze week de dokter gebeld. De meesten zijn de afgelopen dagen thuis gebleven. Daarom is de kans klein dat ze andere mensen hebben besmet.

Mondkapjes

Omdat wereldwijd heel veel mondkapjes worden verkocht, zijn er te weinig in Nederland. De minister heeft daarom besloten dat alle mondkapjes die er zijn, goed verdeeld moeten worden over ziekenhuizen, tandartsen en andere dokters. Als je niet ziek bent, heeft een mondkapje namelijk geen zin.