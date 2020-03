1200 kinderen krijgen opfris-lesje zwemmen

In Eindhoven sprongen vandaag 1200 kinderen het zwembad in voor een frisse duik. De meeste kinderen vinden dat leuk, maar er zit ook een serieuze kant aan. Met een test moeten de kinderen bewijzen dat ze goed genoeg kunnen zwemmen.

Dat is belangrijk, omdat veel kinderen alleen zwemmen in de zomer. Maar om goed te kunnen zwemmen, moet je het eigenlijk regelmatig oefenen. Daarom hebben zwemleraren deze speciale opfris-cursus bedacht.

Geen diploma

De zwemtest is extra belangrijk voor kinderen die uit het buitenland komen. Zij hebben niet altijd zwemles gehad en sommigen hebben geen diploma. De meeste kinderen in Eindhoven hebben er wel één of meer, maar merken wel dat na een tijdje niet zwemmen het weer even inkomen is. Zwem jij vaak?