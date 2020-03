Feyenoord wint met 7-1 (!) van NAC en staat in finale

Heel veel blije gezichten in stadion De Kuip in Rotterdam gisteravond. Feyenoord won daar met 7-1 van NAC Breda. Daardoor staat de club nu in de finale van de KNVB-beker.

Voor fans van NAC Breda was de avond minder leuk. Ze gingen hoopvol naar het stadion, maar Feyenoord bleek veel sterker. Na het eerste doelpunt van Feyenoord werd al snel duidelijk dat het voor NAC een zware avond ging worden.

Hattrick

Met een stand van 5-0 gingen de ploegen de rust in. Vlak na de rust kon NAC-speler Jan Paul van Hecke scoren, maar dat kon geen verschil meer maken. Feyenoord kreeg twee penalty's en die gingen er allebei in.

Man van de wedstrijd? Dat was voetballer Steven Berghuis. Hij scoorde maar liefst 3 keer en vooral de 5-0 was erg mooi.