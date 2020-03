Deze vrouwelijke artiesten zijn het meest gestreamd op Spotify

Naar welke vrouwelijke artiesten luisteren mensen het meest op Spotify? Dat heeft de streamingsdienst uitgezocht. De nummer 1 verbaast je waarschijnlijk niet: dat is Billie Eilish.

Zij heeft in 2020 tot nu toe meer dan 10,3 miljard streams. Meer dan 60 miljoen mensen luisterden het afgelopen jaar minstens één keer per maand naar Billie Eilish. Daarmee is Billie niet alleen de populairste vrouwelijke artiest, maar ook de meest gestreamde artiest van allemaal.

Dit is de hele top 10: