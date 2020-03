Corona ontdekt op 2 middelbare scholen; man van 86 overlijdt aan virus

Een leerling van een middelbare school in Amersfoort en een leerling van een middelbare school in Haarlem hebben het corona-virus. Beide scholen blijven open en de lessen gaan gewoon door.

Ook is vandaag bekendgemaakt dat één Nederlander aan het virus is overleden. Het gaat om een man van 86 jaar uit de gemeente Hoeksche Waard. Hij lag in een ziekenhuis in Rotterdam.

Amersfoort

In Amersfoort heeft een leerling van een middelbare school corona. Hij kwam maandagochtend zonder klachten naar school, maar begon tijdens het eerste lesuur te hoesten. Omdat hij naar Noord-Italië is geweest, ging hij direct naar huis. Daar is hij getest en bleek dat hij het virus had. Het gezin van de jongen zit thuis en mag met niemand in contact zijn.

Alle leerlingen van de school hebben een mail gehad met informatie.

Haarlem

In Haarlem gaat het om een leerling van het Eerste Christelijk Lyceum. Ook die leerling is naar Noord-Italië geweest. Toen de leerling koorts kreeg, heeft hij of zij een arts gebeld. Ook hier moet de leerling en zijn gezin voorlopig thuis blijven.