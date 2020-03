Oproep: wat wil jij weten van Tones And I?

Binnenkort gaan wij met jullie vragen langs bij zangeres Tones And I. Je kent haar waarschijnlijk wel van het nummer Dance Monkey. Dat nummer heeft haar wereldberoemd gemaakt. In Nederland was ze de eerste solo-artiest die zo lang (14 weken) op nummer 1 stond in de hitlijsten.

Zo doe je mee:

1: Maak een filmpje en stel je vraag. Let op: het interview is in het Engels, dus stel je vraag in het Engels.

2: Mail de video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een bericht op Instagram.

En wie weet zie jij jezelf dan wel terug in het Jeugdjournaal!