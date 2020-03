Levenslange gevangenisstraf geëist tegen man van aanslag in tram

Welke straf krijgt de man die vorig jaar een aanslag pleegde in een tram in Utrecht? Daar is deze week over gepraat in de rechtbank. Vandaag was de laatste dag van de zaak en die begon opvallend. Verdachte Gökmen T. spuugde naar de rechter en riep scheldwoorden.

Daarom werd hij uit de rechtszaal verwijderd.

Levenslang

Hij reageerde op de levenslange gevangenisstraf hij kan krijgen. Het Openbaar Ministerie vindt dat een goede straf, omdat ze hem een gevaar voor de samenleving vinden. Ook denken ze dat hij opnieuw een aanslag zou kunnen plegen, als hij ooit weer vrij zou komen.