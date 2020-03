Brabanders met klachten moeten thuisblijven

Brabanders die zich een beetje ziek voelen, moeten voor de zekerheid thuisblijven. Dat heeft te maken met het corona-virus.

Het advies van het RIVM geldt voor mensen die hoesten, verhoging hebben of zich verkouden voelen. Ze kunnen beter niet uitgaan, niet naar school of werk en ook niemand bezoeken in het ziekenhuis of verpleeghuis. Dat advies is er niet voor andere provincies.

Waarom alleen Brabant?

In meer plaatsen in Nederland hebben mensen het corona-virus, maar van de meesten is bekend waardoor dat komt. Zij zijn bijvoorbeeld in Noord-Italië op vakantie geweest of zijn aangestoken door een familielid met de ziekte. Bij een aantal mensen in Brabant is de oorzaak niet duidelijk.

Artsen willen dit weekend meer onderzoek doen naar het virus in Brabant. Ze willen achterhalen hoeveel mensen besmet zijn en hoe dat komt.