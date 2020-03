Corona-maatregelen op het sportveld: wel of geen hand?

Bijna alle jeugdwedstrijden gaan gewoon door, maar de hockeybond vindt handen geven geen goed idee. De bond wil dat spelers geen handen meer schudden. Ook de jeugdspelers niet. In Apeldoorn doen ze daarom maar een 'stickshake'.

Het nieuws over het corona-virus houdt ook mensen op het sportveld bezig. Gaan de wedstrijden wel door en mag je elkaar nog een hand geven?

Op dit moment hebben 188 mensen in Nederland met het corona-virus. De meeste nieuwe besmettingen zijn mensen in Noord-Brabant. In die provincie moeten alle mensen die zich ziek voelen voor de zekerheid thuisblijven.

Vanavond zie je in de uitzending en in de app meer over de maatregelen op het sportveld.