Zeldzaam: kampioenspaarden krijgen een gezonde tweeling

Een bijzondere geboorte in Heeswijk-Dinther. Daar beviel een paard van een gezonde tweeling. Het komt niet vaak voor dat een paard een tweeling in de buik heeft en het komt nog minder vaak voor dat de tweeling gezond op de wereld komt.

De bijzondere veulens hebben ook nog eens beroemde ouders. De moeder is kampioensmerrie D.Obertje en de vader is de legendarische hengst Totilas. Die werd in 2010 voor meer dan 10 miljoen euro verkocht.

De veulentjes heten Paverotti en Fenix en het gaat goed met ze. Ook met moeder gaat het goed. Ze geeft haar veulens genoeg te drinken en ze is heel rustig.