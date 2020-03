Floyd en Zaza zitten thuis, omdat hun broer is besmet

Mensen die besmet zijn met het corona-virus moeten in quarantaine. De broer van Floyd en Zaza is een van hen. En omdat hij ziek is, zit het hele gezin in thuis-isolatie. Dat betekent dat ze thuis moeten blijven en dat niemand naar binnen mag.

Zelf is Floyd niet ziek, maar het zou kunnen dat hij wel besmet is door zijn broer. Daarom is nu gekozen voor deze aanpak. Hij kreeg het vrijdag te horen toen hij op school zat.