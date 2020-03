75 jaar geleden: Nederlandse kinderen vluchten om te kunnen eten

75 jaar geleden was het oorlog in een groot deel van Nederland en er was veel armoede. Zeker in de grote steden was er nauwelijks eten.

Het was zelfs zo erg dat kinderen hun ouders achterlieten om te overleven. Ze vertrokken naar andere provincies in Nederland, waar iets meer eten was.

Boot naar Friesland

Aadje van 7 was een van hen. Net als 143 andere kinderen verliet hij zijn ouders en ging hij in een boot van Delft naar Friesland. Dat was een gevaarlijke en vieze tocht van meer dan een week, maar hij kwam gelukkig veilig aan. In Friesland was meer eten en konden andere mensen voor hem zorgen tot het einde van de Tweede Wereldoorlog.