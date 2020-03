Waarom demonstreren vrouwen en meisjes vandaag?

Over de hele wereld zijn er vandaag protesten van vrouwen en meisjes. Op 8 maart is het namelijk Internationale Vrouwendag. Op die dag komen vrouwen op voor hun rechten.

Officieel hebben mannen en vrouwen in de meeste landen dezelfde rechten, maar is er nog geen gelijkheid. Ook in Nederland verdienen vrouwen vaak minder geld voor hetzelfde werk en werken er weinig vrouwen in de top van grote bedrijven.

Geweld

In Mexico zijn de grote protesten al achter de rug. Daar werd vooral geprotesteerd vanwege geweld tegen vrouwen. Dat is een groot probleem in het land.

