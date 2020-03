Meer dan 300.000 voor unieke Nintendo Playstation

Hij heeft nooit in de winkel gelegen, maar is nu toch voor heel veel geld verkocht: de Nintendo Playstation. Het is waarschijnlijk de duurste spelcomputer van de wereld.

Concurrenten?

Voor veel gamers is het waarschijnlijk een gekke combinatie, want Nintendo en playstation zijn nu elkaars grootste concurrenten. Maar ooit hebben ze samengewerkt aan een spelcomputer. In 1991 werd deze spelcomputer gemaakt.

Het bleef bij die ene Nintendo Playstation en de rest is game-geschiedenis. Maar de testversie is nu verkocht op een veiling, voor maar liefst 320.000 euro!