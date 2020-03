Kinderen moeten hun huis uit vanwege een bom

In het Gelderse dorp Wilp moesten bijna duizend mensen de hele dag hun huis uit. De reden: een gigantische bom uit de Tweede Wereldoorlog

De bom komt uit de Tweede Wereldoorlog en was van de Duitsers. Het is een V1-bom. Dat is een soort vliegtuigje en bom inéén. Deze werd een paar maanden geleden al gevonden tijdens werkzaamheden aan de snelweg.

Thijn en zijn familie zijn naar een opvangplek in de buurt gegaan, net als veel andere mensen uit het dorp. Dat was geen straf. Ze mochten er gratis ontbijten en bowlen. Toen ze 's avonds weer thuis kwamen, was de bom opgeruimd.