Kunnen kinderen in Brabant nog naar school?

Brabanders moeten extra voorzichtig zijn vanwege het corona-virus. Dat zegt het RIVM. Veel kinderen vragen zich daarom af of ze nog wel naar school kunnen. Het antwoord in de meeste gevallen is: ja!

In heel Nederland hebben op dit moment 264 mensen het corona-virus, maar het advies is er niet voor andere provincies.

Dat komt doordat van de meesten bekend is waardoor ze ziek zijn geworden. Zij zijn bijvoorbeeld in Noord-Italië op vakantie geweest of zijn aangestoken door een familielid met de ziekte. Bij een aantal mensen in Brabant is de oorzaak niet duidelijk, daarom zijn ze in die provincie extra voorzichtig.

Andere landen

In een aantal andere landen zijn wel veel scholen dicht. Waarom maakt Nederland andere keuzes? Vorige week maakten we daar deze video over: