Spannende tijd voor veel kinderen: school kiezen en loten

Voor veel achtste-groepers breekt een spannende tijd aan. Ze moeten kiezen naar welke middelbare school ze volgend jaar willen. En daar blijft het voor veel kinderen niet bij. Sommigen moeten op de uitslag van een loting wachten.

Lijst met 12 (!) scholen

Het liefst gaat iedereen natuurlijk naar de school die hem of haar het leukst en best lijkt, maar dat kan niet altijd. In bijvoorbeeld Amsterdam zijn sommige middelbare scholen zo populair dat ze niet iedereen kunnen aannemen.

Ieder kind moet daar een voorkeurslijst maken, soms van wel 12 scholen. Van de school die ze het liefste willen, tot een school die ze een stuk minder zien zitten. Daarna gaat een grote loting bepalen, wie op welke school komt.

Vorig jaar kwam daardoor bijna 1 op de 5 scholieren niet op hun favoriete school terecht.

Wat vind jij?

Gelukkig is dat niet overal in Nederland zo. Maar voor iedereen geldt: een middelbare school kiezen is iets waar je goed over na moet denken. Is zoiets lastig of juist helemaal niet? Reageer op de stelling: