56 nieuwe corona-besmettingen in Nederland, minder dan gisteren

In Nederland zijn er vandaag 56 nieuwe corona-patiënten bij gekomen. Voor het eerst zijn er minder nieuwe patiënten bijgekomen dan de dagen hiervoor. In totaal zijn in Nederland nu 321 mensen besmet met het virus.

De meeste patiënten, 134 mensen, komen uit de provincie Brabant. Daarna volgt Utrecht met 52 patiënten. De meeste mensen die het virus hebben opgelopen, zijn in het buitenland geweest. Ze waren op plekken waar veel meer mensen het virus hebben.

Onderzoek

Bij sommige mensen is nog niet helemaal duidelijk waar ze besmet zijn geraakt. Dat wordt nog onderzocht.