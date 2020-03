Premier Rutte: 'Stop met handen schudden'

De premier zei ook dat hij mensen in de provincie Brabant aanraadt om een week lang thuis te werken. Alleen als het écht niet anders kan, moeten ze naar hun werkplek gaan. De premier benadrukt dat deze regels echt nodig zijn om ervoor te zorgen dat de problemen niet erger worden.

"We stoppen vanaf vandaag met handen schudden". Dat zei premier Rutte vanavond. Die nieuwe regel is bedoeld om ervoor te zorgen dat het corona-virus zich minder snel verspreidt.

Brabanders die zich verkouden voelen, hoesten of koorts hebben, kregen vrijdag al het advies om niet naar buiten te gaan.

Scholen blijven open

De scholen in de provincie blijven voorlopig gewoon open. Toch zijn er op veel scholen lege klassen. Dat komt doordat sommige juffen en meesters zich niet lekker voelen en daarom voor de zekerheid thuis blijven. We maakten er deze video over: