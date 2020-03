Oeps! Rutte schudt per ongeluk toch nog de hand

Iedereen in Nederland moet stoppen met elkaar de hand te schudden. Dat zei premier Rutte gisteravond op een persconferentie. Maar Rutte moest nog wel even wennen aan de nieuwe regel, want het ging gelijk mis.

De nieuwe regel is bedoeld om ervoor te zorgen dat het corona-virus zich minder snel verspreidt.

Fout

Toch ging het net na het persmoment fout: Rutte gaf per ongeluk deskundige Jaap van Dissel een hand om hem te bedanken! In het filmpje hierboven zie je hoe het fout ging.