Zo bedacht Tones and I wereldhit Dance Monkey

Noortje ging met jullie vragen langs bij Tones and I. De zangeres scoorde met Dance Monkey een van de grootste hits van 2019. Het nummer werd meer dan een miljard keer gestreamd op Spotify en op YouTube meer dan 750 miljoen keer bekeken.

Jullie waren natuurlijk heel benieuwd hoe ze die wereldhit heeft bedacht en hoe het is om in één keer zo bekend te worden. Een jaar geleden zong ze nog op straat en nu treedt ze over de hele wereld op.