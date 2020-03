Kinderen koken (en eten!) insecten op school

Gefrituurde sprinkhanen, gedroogde meelwormen en krekel-lolly's. Waar je insecten normaal gesproken in de natuur ziet, worden ze vandaag door brugklassers van het Clusius College in Grootebroek gebruikt om hapjes van te maken.

Het koken met de insecten gebeurt niet zomaar, het is namelijk beter voor het milieu dan het eten van vlees. Om vlees van bijvoorbeeld koeien en varkens te maken is namelijk heel veel diervoeding en drinkwater nodig. Bij insecten is dat niet het geval.

Week Zonder Vlees

De voedingsles is onderdeel van de Nationale Week Zonder Vlees. Ieder jaar rond deze tijd worden mensen opgeroepen om het vlees te laten staan en zo een steentje bij te dragen aan het milieu.

Meer over het doel en de populariteit van de week zonder vlees, hoor je in de drie vragen: