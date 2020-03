Drie vragen over handen schudden

Je hoorde het al eerder in het nieuws: vanwege het corona-virus kunnen we elkaar beter geen hand meer geven. En dat terwijl een handdruk dé manier is om elkaar te begroeten.

Maar waar komt die handdruk eigenlijk vandaan? Hoe groeten we elkaar nu? En hoe begroeten mensen elkaar in de rest van de wereld. Je hoort het in de drie vragen.