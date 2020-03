Kamp van groep 8 afgelast vanwege corona-virus

Flink balen voor groep 8 van basisschool de Stuifhoek in het Brabantse Made. Zij zouden vandaag op kamp gaan met de klas. Maar vanwege het corona-virus is dat nu afgelast.

Dat is besloten omdat er in de provincie Noord-Brabant sinds kort strenge regels geleden. Die zijn bedoeld om het corona-virus niet verder te laten verspreiden.

Later toch nog?

Kinderen die zich niet lekker voelen of hoesten zouden door die regels niet meer mee mogen op kamp. En een kamp is alleen leuk met een complete groep 8.

De school gaat kijken of ze later in het jaar toch nog een paar dagen weg kunnen.