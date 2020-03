Veel sportwedstrijden in Brabant afgelast dit weekend

Kinderen in de provincie Noord-Brabant hebben dit weekend geen voetbal- hockey- of volleybalwedstrijden. De wedstrijden zijn afgelast vanwege het corona-virus.

Sportkoepel NOC*NSF raadt alle sportclubs in Brabant aan om wedstrijden af te zeggen. Dat geldt voor thuis- rn uitwedstrijden. Het idee is dat het virus zich op die manier niet of minder snel zal verspreiden.

Gisteren was al besloten dat professionele sportwedstrijden niet door zouden gaan en nu geldt dat dus ook voor amateurs.

In andere provincies gelden de regels niet.