Uitgezocht: Kan Max Verstappen dit jaar wereldkampioen worden?

Aankomende zondag begint het nieuwe Formule 1-seizoen en Max Verstappen is er natuurlijk ook bij. De eerste race is in Australië en later in het jaar wordt er ook in Nederland gereden.

Max Verstappen de wereldkampioen?

Max heeft de afgelopen jaren al verschillende races gewonnen in de Formule 1. Maar één ding is hem nog niet gelukt: wereldkampioen worden. Benjamin vraagt zich af of hij dit jaar een kans maakt op de titel. Kan hij de andere snelheidsduivels verslaan? Je hoort het allemaal in een nieuwe aflevering van onze serie #Uitgezocht: