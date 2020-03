Het gaat goed met de wolven in Nederland

Er leven nu al 7 wolven in Nederland. Ze leven al een paar jaar op de Veluwe, en nu lijkt het erop dat ze ook in Drenthe hun plek hebben gevonden. Daar zijn wolvensporen gevonden, en veel schapen gedood. Uit onderzoek bleek dat een wolf dit had gedaan. Als het dier 6 maanden op dezelfde plek blijft, heeft de wolf volgens onderzoekers een vaste plek gevonden. De wolf die in Drenthe rondloopt, is daar nu 4 maanden. Het is dus nog 2 maanden afwachten en we weten of de wolf zich er echt helemaal thuis voelt.

Wolven in Nederland De eerste wolf in Nederland werd in 2015 gespot. Dit was voor het eerst in 150 jaar. In de jaren daarna zijn er meer wolven gezien. De meesten zwerven rond en leven niet vast in een natuurgebied.