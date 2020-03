Jasper had corona maar is weer beter

Tot nu toe zijn er vooral volwassenen besmet met het corona-virus. Kinderen kunnen het ook krijgen, maar die worden niet zo ziek. Iemand die daar alles van weet is Jasper van 13. Hij had het virus maar is nu weer beter.

Deskundigen weten nog niet precies waarom kinderen niet zo ziek worden van het corona-virus. Het lijkt erop dat kinderen een beetje sterker zijn dan volwassenen. Maar je kunt het wel verspreiden, dus het is wel belangrijk dat je binnen blijft als je het virus hebt.

Jasper kreeg het virus waarschijnlijk via zijn vader die op een congres in Duitsland besmet werd. Zijn zusje en moeder hadden het niet. Toch moest het hele gezin thuisblijven. In de video hierboven vertellen ze via Skype hoe dat was.