Bankje heeft bil-verwarming als je afval weggooit

Een bankje dat lekker warm wordt, als je afval weggooit. Dat bedachten leerlingen van een school in Almelo. Ze wonnen er zelfs een prijs mee!

Het bankje en de prullenbak staan naast elkaar op het schoolplein. Als je afval in de prullenbak gooit, wordt het bankje lekker warm en kun je je telefoon opladen of muziek afspelen. Het bankje is nu al zo'n succes dat er eigenlijk snel een bankje bij zou moeten komen.

Veel mensen vinden het een slimme oplossing om ervoor te zorgen dat iedereen z'n troep opruimt. Wat vind jij: kunnen kinderen betere oplossingen verzinnen dan volwassenen?