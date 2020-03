Rivier de Roer in Limburg dreigt te overstromen

Bij de rivier de Roer in Limburg is het water zo hoog komen te staan, dat de rivier dreigt te overstromen. Gisteravond bleek ineens dat de rivier de grote hoeveelheid water niet meer kwijt kan.

Er is op dit moment geen overstromingsgevaar bij andere punten in de Roer of andere rivieren in Limburg.

Hoogwater door regen

Vorige maand was er op verschillende plekken in Nederland ook hoogwater. In Zwitserland en Duitsland regende het zo hard dat het water uit de rivieren daar, naar Nederland stroomde. Natuurgebied de Biesbosch liep bijna helemaal onder.