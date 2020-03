Meer steekincidenten tussen jongeren in Rotterdam

In Rotterdam komt het steeds vaker voor dat jongeren elkaar steken met een mes. Dat blijkt uit cijfers van de politie. In 2018 waren er 19 steekincidenten tussen jongeren en vorig jaar 36. Het is dus in een jaar bijna verdubbeld. Ook zijn de daders en slachtoffers steeds jonger. In sommige gevallen gaat het om kinderen rond de 12 jaar.

Amsterdam

Rotterdam is de eerste stad met cijfers over geweld met messen. Amsterdam heeft wel cijfers over incidenten met wapens, dus ook vuurwapens. Dat is daar de afgelopen 3 jaar met 50 procent gestegen.

Burgemeesters

Verschillende burgemeesters riepen eerder al op om het dragen van een mes verboden te maken voor kinderen. Ook de burgemeester van Rotterdam wil een verbod, maar dat ziet de minister van Veiligheid niet zitten.

Rotterdam heeft daarom een andere maatregel ingesteld: ouders van jongeren die voor de tweede keer worden betrapt met een mes, krijgen een boete van 2500 euro.

Waarom de burgemeesters een verbod willen op de messen, zie je in de video hieronder: