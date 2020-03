AZ mag nieuw dak op stadion bouwen

Uit onderzoek bleek dat bij de bouw van het stadion veel fouten waren gemaakt in de veiligheid van het dak. De gemeente zal daarom de bouw van het nieuwe dak goed in de gaten houden.

Het oude dak stortte begin augustus door een storm voor een deel in. Er was toen geen wedstrijd aan de gang en niemand raakte gewond.

AZ moest na het instortten van het dak de thuiswedstrijden spelen in het stadion van ADO Den Haag. In december kon de club weer in het eigen stadion. Het ingestorte dak was toen weggehaald.