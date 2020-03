Veel extra maatregelen tegen corona, scholen blijven open

Scholen blijven voorlopig gewoon open. Dat is zo, omdat er volgens deskundigen mensen niet snel besmet raken op school. Ook zegt premier Rutte dat het sluiten van scholen een heftig besluit is voor de rest van Nederland. Als scholen dicht gaan, moeten ouders thuisblijven en kunnen ze niet werken.

Premier Rutte heeft vanmiddag extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Scholen blijven open, maar alle evenementen waar meer dan 100 mensen komen, zijn afgelast. De regels gaan nu in en gelden sowieso tot en met het einde van maart.

Minister Bruins van Medische Zorg zegt dat mensen thuis moeten blijven als ze last hebben van klachten als verkoudheid, hoesten en koorts. Ook raadt hij mensen aan om deze maand niet langs te gaan bij oudere of zwakke mensen.

Genezen

Tot nu toe zijn er vooral volwassenen besmet met het corona-virus. De ziekte is vooral gevaarlijk voor oudere mensen die al verzwakt zijn. De meeste mensen worden gewoon weer beter.

In Nederland zijn tot nu toe 614 mensen getest die het virus hebben. 5 mensen zijn aan het virus overleden. Zij hadden allemaal ook andere klachten.

Weer beter

Kinderen kunnen het ook krijgen, maar die worden niet zo ziek. Jasper van 13 had het virus maar is nu weer beter. Wij spraken hem gisteren via Skype: