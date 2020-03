Welke evenementen gaan wel door en welke niet?

Sport

Alle sportwedstrijden worden afgelast. Niet alleen amateur-wedstrijden, maar ook alle wedstrijden in het betaalde sporten zoals voetbal en hockey. Dus alle duels in de Eredivisie worden verplaatst, en ook komt Oranje niet meer in actie.

Er zijn komende weken ook geen internationale tennistoernooien.

Sporttrainingen mogen wel doorgaan, maar een club kan wel zelf beslissen om trainen af te gelasten.

Musea en theater

Bij voorstellingen in een theater komen bijna altijd meer dan 100 mensen. Die worden dus ook afgelast.

Verschillende musea gaan dicht. het Rijksmuseum, Van Gogh-museum, NEMO en het Naturalis hebben al laten weten dat ze de deuren sluiten.

Kerkdiensten

Kerkdiensten kunnen doorgaan, maar dan verspreid over meerdere ruimtes. Rutte hoopt ook dat kerken een livestream houden, zodat mensen thuis de dienst kunnen volgen.

Songfestival en Formule 1

We krijgen ook vragen binnen over of het Songfestival en de Formule 1 in Zandvoort doorgaan. Die evenementen zijn allebei pas in mei. De maatregelen die vandaag ingaan, gelden tot en met het eind van maart. Over mei is dus nog niks duidelijk. De organisaties laten weten dat ze er van uit gaan dat beide evenementen doorgaan.

De finale van Wie is de Mol

De finale van Wie is de Mol gaat zaterdagavond door, maar zonder publiek. Er is dus wel gewoon een uitzending, maar er zullen geen mensen staan in het Vondelpark.

Masterclasses Jeugdjournaal Wedstrijd

De masterclasses van het Jeugdjournaal op zondag 15 maart en zondag 22 maart gaan niet door. Je natuurlijk wel nog meedoen met de wedstrijd. Meer informatie vind je op de website van de wedstrijd.

