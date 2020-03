Krijgen Bethel en haar moeder geld terug van de overheid?

Jarenlang zaten Bethel en haar moeder in de schulden. Door een fout van de overheid jaren geleden, moesten ze veel geld betalen aan de Belastingdienst. Daardoor hadden ze thuis veel minder geld voor bijvoorbeeld kleding en uitjes dan andere kinderen.

Vandaag ging Bethel met haar moeder naar Den Haag. Ze hoopten dat ze daar zouden horen of ze geld terug zouden krijgen, en hoeveel. Maar dat is niet niet duidelijk geworden. Daar zijn zij, en de andere ouders die geld terug moeten krijgen, erg teleurgesteld over.