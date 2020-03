Ayoub en Kes hebben een nieuw nummer

Twee maanden geleden gingen ze viral: Ayoub en Kes. Bij The Voice of Holland zongen ze samen een lied in het Nederlands én het Arabisch. Het maakten diepe indruk, en niet alleen op de jury. Miljoenen mensen vonden het prachtig. Nu hebben ze een nieuw nummer, en ook dat is een groot succes. In de video hierboven vertellen ze erover!