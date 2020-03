Politici discussiëren: moeten scholen open blijven?

Basisscholen en middelbare scholen blijven gewoon open. Dat hebben politici in Den Haag besloten. Tot diep in de nacht hebben ze gepraat over maatregelen tegen het corona-virus. Over de scholen was veel discussie.

Uiteindelijk vond een meerderheid van de politici in de Tweede Kamer dat de scholen niet dicht hoeven. Premier Rutte zei dat het sluiten van scholen een heftig besluit is voor de rest van Nederland. Als scholen dicht gaan, moeten ouders thuisblijven en kunnen ze niet werken.

Geen boete

Wel vonden de meeste politici dat ouders geen boete moeten krijgen als ze hun kinderen toch thuis houden.

In steeds meer andere Europese landen gaan scholen wel dicht, zoals in België en Portugal.

Hoe denk jij hierover? Is het goed dat scholen in Nederland wel open blijven?