Grote klus: 4000 snelheidsborden vervangen

In heel Nederland worden vandaag en dit weekend snelheidsborden uitgepakt. Op die borden staan nieuwe snelheidsregels. Overdag mogen mensen voortaan maximaal 100 kilometer per uur rijden en 's avonds 120 kilometer per uur.

De regels zijn bedacht omdat minder snel rijden beter is voor het milieu. Als auto's minder snel rijden, stoten ze minder stikstof uit.