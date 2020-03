Scholen blijven open, maar nemen wel extra maatregelen

Volgens experts raken kinderen niet snel besmet met het corona-virus. En daarom is de kans kleiner dat ze het virus kunnen verspreiden. Veel scholen nemen voor de zekerheid wel extra maatregelen:

De regering heeft vandaag opnieuw gezegd dat scholen in Nederland open blijven. Dat betekent dus dat kinderen maandag gewoon naar school kunnen gaan. De regering heeft dat besloten na gesprekken met gezondheidsdeskundigen.

Supermarkten

In veel supermarkten doen mensen extra veel boodschappen, waardoor sommige schappen leeg zijn. De mensen denken dat er een tekort komt aan sommige spullen, zoals wc-papier en bonen in blik. Maar volgens de supermarkten is dat helemaal niet nodig. De schappen worden elke dag bijgevuld. Ook premier Mark Rutte zei dat vandaag nog een keer.