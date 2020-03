Zapp Live, DWDD en finale WIDM? zonder publiek

Veel populaire tv-programma's zien er opeens heel anders uit. Vanwege het corona-virus zit er niemand meer in de studio bij programma's als Zapp Live en De Wereld Draait door.

Ook de finale van Wie is de Mol? is dit jaar zonder publiek. Eerdere jaren gingen duizenden fans naar het Vondelpark in Amsterdam om de ontknoping live mee te maken. Dit keer is het in een afgesloten studio.