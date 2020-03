Nederlandse bedrijven in de problemen door corona

In de koffiezaak van de moeder van Ben en Luuk zien ze het ook. Het is sinds de uitbraak van het virus een stuk rustiger.

Het corona-virus heeft ook flinke gevolgen voor veel bedrijven in Nederland. Bij hotels, restaurants en cafés komen nu bijvoorbeeld veel minder mensen.

In de video hierboven hoor je meer over de koffiezaak van de moeder van Ben en Luuk én over de problemen bij bedrijven.