Vandaag is er een speciaal Jeugdjournaal over het corona-virus. Daarin zie je naast het laatste nieuws ook hoe het virus zich geleidelijk over de wereld verspreidde. Maar we beantwoorden vooral zo veel mogelijk van jullie vragen.

We kregen wel een paar honderd vragen van jullie en in de live-uitzending krijg je antwoord op jullie meest voorkomende vragen. Je ziet het om 19:00 uur op NPO Zapp en iets later ook op de Jeugdjournaal-site en in de app.