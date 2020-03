Het beste uit de 'Check Dit Dan'

Op TikTok ging een filmpje over het corona-virus behoorlijk viral.

Wat zijn de opvallendste nieuwtjes uit onze rubriek Check Dit Dan? Iedere zondag zetten we de hoogtepunten voor je op een rij. Met deze week:

Deze video is gemaakt met hulp van 600 pannenkoeken!

De eerste vijftig filmpjes voor de Jeugdjournaal Wedstrijd zijn binnen en daar zijn we superblij mee.

Deze freestyle voetballer uit Engeland kan een aardig balletje hooghouden. En om de lol er een beetje in te houden, zoekt hij daar vaak een unieke locatie voor op.

5. Annabelle en weerman Peter doen de Flip The Switch-challenge

En die is best goed gelukt, al zeggen we het zelf!