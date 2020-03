Het is bekend: dit is de mol!

Als je niet wil weten wie de mol is, moet je nu stoppen met lezen. Tijdens de finale werd zaterdagavond duidelijk dat zanger Rob Dekay de mol is. Hij neemt de pot van 13.400 euro mee naar huis.

Voor veel van jullie is het geen verrassing. Uit een poll in de Jeugdjournaal-app bleek al dat veel kinderen dachten dat Rob de mol was. Het programma werd gewonnen door Buddy Vedder.

Rob vertelde ook iets over zijn tactiek: