Premier Rutte praat toch over sluiten van scholen

Journalisten die de politiek in de gaten houden verwachten vandaag groot nieuws. Het is nog absoluut niet zeker, maar ze denken dat premier Rutte toch besluit om alle scholen te sluiten.

De premier heeft vanmiddag een extra overleg met ministers en gezondheidsdeskundigen. Daarna geven ze waarschijnlijk een persconferentie. Als er nieuws is, dan lees je dat natuurlijk meteen in de Jeugdjournaal-app.

Waarschuwing

Verschillende politici en deskundigen hebben de afgelopen dagen gewaarschuwd voor het openhouden van de scholen. Ze zijn bang dat kinderen en jongeren het virus verspreiden.

Premier Rutte zei deze week juist dat de kans kleiner is dan bij volwassenen en dat daarom een sluiting van scholen niet nodig is. Daar maakten we toen deze video over: