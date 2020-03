75 jaar geleden: Kinderen bedelen op straat voor eten

Precies 75 jaar geleden stond er een opvallend bericht in de krant: Laat verkleumde en hongerige peuters binnen, zodat ze kunnen opwarmen. Ook werd er opgeroepen om kinderen een sneetje te brood geven als mensen iets konden missen.

In maart 1945 was het oorlog in een groot deel van Nederland. Daardoor was er ook veel armoede. Vooral kinderen in de grote steden hadden het zwaar.