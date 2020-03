Zo ging het corona-virus de wereld over

Een paar maanden geleden hadden we nog nooit van het corona-virus gehoord, maar nu gaat het in het nieuws bijna nergens anders meer over. Hoe is dat zo gekomen? In deze video zie je hoe het corona-virus zich in korte tijd over de wereld verspreidde.

Deze video is onderdeel van de speciale uitzending over het corona-virus. De hele uitzending zie je om 19:00 op NPO Zapp en op NPO Nieuws zie je de uitzending met gebarentolk.