Lege klassen op eerste dag van dichte scholen

In het hele land is het een stuk rustiger op straat dan normaal. Vanaf vandaag gelden strengere regels tegen het corona-virus. Alle scholen en kinderdagverblijven zijn vanaf vandaag drie weken gesloten. Veel kinderen blijven thuis. Ook veel ouders moeten hun werk thuis doen. Maar bij sommige beroepen gaat dat niet, zoals mensen die in een ziekenhuis werken, in een supermarkt of bij de brandweer. Kinderen waarvan de ouders dat soort beroepen doen mogen wel naar school.

Waarom iedereen thuis? Volgens deskundigen is het goed als mensen zo min mogelijk contact hebben met elkaar, omdat zij dan het virus minder snel verspreiden. Hoe jammer het ook is, het is volgens deskundigen dus beter om niet af te spreken met vrienden. Toch hoef je niet de hele dag binnen te zitten: buiten een wandeling maken zonder dat je te dicht bij andere mensen in de buurt komt kan wel.

Naast scholen zijn vanaf vandaag ook restaurants, bioscopen en sportclubs dicht. De regels gelden in ieder geval tot 6 april.

