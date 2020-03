Elise moet door haar spierziekte extra oppassen voor corona

Elise ademt via een machine. Bij haar thuis is altijd een verpleegkundige en samen zorgen ze ervoor dat Elise goed blijft ademhalen. Door corona moeten ze nu extra voorzichtig zijn.

Ademen via machine

Elise is een van hen, zij heeft de spierziekte SMA. Daardoor heeft ze moeite met ademen en zit ze in een rolstoel.

Kinderen hebben volgens deskundigen veel minder last van corona dan ouderen. Maar dat geldt niet voor alle kinderen. Voor sommige kinderen die al een ziekte hebben, kan de ziekte wel gevaarlijk zijn.

Elise maakt zich best zorgen over het virus. Daarom praat ze er veel over met haar ouders en probeert ze thuis zoveel mogelijk leuke dingen te doen.